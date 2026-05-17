ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗೆಕೊಡಮಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖ್ ದಸ್ತಗೀರ್(68), ಶೇಖ್ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ(29)ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು.
ಆತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾತ, ಊರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಕಮಿಷನ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಿದ್ದಾತ ಏಕಾಏಕಿ ಸೋದರತ್ತೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಗನಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ...ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.
ಕಗ್ಗತ್ತಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಜನ....ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ... ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ನೀರವ ಮೌನ... ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ.ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಆತಾವುಲ್ಲಾ.. 42 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ.ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರೋ ಹುಡುಗ ಊರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತಲೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಚನ್ನಗಿರಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೃತದೇಹ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗೆಕೊಡಮಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖ್ ದಸ್ತಗೀರ್(68), ಶೇಖ್ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ(29)ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ದಸ್ತಗೀರ್ ಮೃತ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಸೋದರತ್ತೆಯ ಗಂಡ. ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ದಸ್ತಗೀರ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದಸ್ತಗೀರ್ ಮಗಳ ಬಳಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಜೀ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗದ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡದ ವೈಷಮ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿನ್ನೆ ಮಗ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ದಸ್ತಗೀರ್ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಹತ್ಯೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೊಲೆಯಾದ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಏಳು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇನೇ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದರೂ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ.ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ ಕೊಲೆಯಾದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.