ರಂಗೇರಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಕದನ : ಅಖಾಡಕ್ಕೀಳಿದ ಕೈ-ಕಮಲ ಮಾಜಿ-ಹಾಲಿ ಸಚಿವರು

Davanagere by polls : ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚುನಾವಣೆ ಅಖಾಡ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಹಾಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಎ ಐ ಸಿಸಿ ಮುಖಂಡರಿಂದ ನಡೆದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಭೆಗಳು.ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 31, 2026, 04:55 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ : ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 09 ರಂದು ಮಾತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಸಕರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 

ನಾನು 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಶಾಸಕನ್ನಾಗಿಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಗತಿಯೇನು ಎಂದರು. ಈ ಬಾರಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸಲ್ಲೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. 

ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಇನ್ನೂ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ AICC ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ದತ್ ಹಾಗೂ ದಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೂ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

