English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • ದಾವಣಗೆರೆ ನ್ಯೂಸ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಸಮರ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ - ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕಣ, ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ

Davanagere by polls : ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ, ಆಡಳಿತರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಯ ಕಣವಾದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕಣವಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಇಂದು ಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್‌ ಪರ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ವಿ ಎಸ್‌ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಪರ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಚ್. ಸಿ. ಜಯಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 30, 2026, 06:43 PM IST
Trending Photos

ದಾವಣಗೆರೆ : ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ನಗರ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಜಾಲಿನಗರ, ಸುರೇಶ ನಗರ, 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ ಮಾಡಿದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಮರ್ಥ್ ಗೆ ಜೋಗಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜೋಗಮ್ಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮರ್ಥ್ ಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತದಾರರಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆ, ಬೀದಿ ದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತದಾರರಿಂದಲೇ ಸಮರ್ಥನಿಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ
ಗೆಲ್ಲಲಿ‌ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಸಿದರು. 

ಇನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮಾಜ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮತ ಸೆಳೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಮಾತಾಯಾಚಿಸಿದ ಅವರು  ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.  ಇದೆವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಪರ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ  ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಚ್. ಸಿ. ಜಯಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದದರು. 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ ಯಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲೇ ಬಾರದೆಂದು ಶಾತಗತಾಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ ಸೆಳೆಯುವ ಜಮೀರ್‌ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಜಮೀರ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಲೆಕ್ಕಚಾರವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ & ಎಚ್‌ಡಿಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೇರಲಿದೆ. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Davanagere By ElectionDavanagere by pollsby pollsKarnataka by pollsCM Siddaramaiah

Trending News