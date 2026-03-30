ದಾವಣಗೆರೆ : ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ನಗರ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಜಾಲಿನಗರ, ಸುರೇಶ ನಗರ, 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಮರ್ಥ್ ಗೆ ಜೋಗಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜೋಗಮ್ಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮರ್ಥ್ ಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತದಾರರಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆ, ಬೀದಿ ದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತದಾರರಿಂದಲೇ ಸಮರ್ಥನಿಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ
ಗೆಲ್ಲಲಿ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮಾಜ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮತ ಸೆಳೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಮಾತಾಯಾಚಿಸಿದ ಅವರು ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೆವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಪರ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಚ್. ಸಿ. ಜಯಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ ಯಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲೇ ಬಾರದೆಂದು ಶಾತಗತಾಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ ಸೆಳೆಯುವ ಜಮೀರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಲೆಕ್ಕಚಾರವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ & ಎಚ್ಡಿಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೇರಲಿದೆ.