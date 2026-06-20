ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ಎಡೆಜಾತ್ರೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿವಾದವೊಂದು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಜೂನ್ 23ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಡೆಜಾತ್ರೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ದ್ವಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ದಿವಂಗತ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ನಾಯಕರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಈ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಜಾಧವ್, 'ಜಾತ್ರೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ.ಆದರೆ, ದೇವಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ದ್ವಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿವಾದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.