Family Missing Case: ಅದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆ, ಆ ಮನೆಗೆ ಮಗ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ ತಾಯಿಗೆ ಘೋರ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾವಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭೀಕರ ಡೆತ್ನೋಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾದರೂ ಏನು...? ಆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...!
ಒಂದೇ ಮನೆಯ ನಾಲ್ವರು ನಾಪತ್ತೆ!
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಈ ಮನೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಗಲೆ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಕೆ.ಬಿ. ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರಮೇಶ್ಗೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ರಮೇಶ್, ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ತಾಯಿ ಲಲಿತಮ್ಮನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 38 ವರ್ಷದ ಕೆ.ಬಿ. ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಜಯಶೀಲಾ, 9 ವರ್ಷದ ಮಗ ಹಿತೇಶ್ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಜೊತೆ ದಿಢೀರ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ರಮೇಶ್, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬಂದಾಗ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮಗನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಾಯಿ ಲಲಿತಮ್ಮ, ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಗದಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಡೆತ್ನೋಟ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ!
ಕುಟುಂಬದವರ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾವಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಡೆತ್ನೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಾರು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಒತ್ತಡವೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಾಯಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ...