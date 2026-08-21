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Davanagere Missing Case: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್‌, ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು ರಹಸ್ಯ; ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 4 ಮಂದಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್‌!


Family Missing Case: ಅದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆ, ಆ ಮನೆಗೆ  ಮಗ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ ತಾಯಿಗೆ ಘೋರ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾವಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭೀಕರ ಡೆತ್‌ನೋಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾದರೂ ಏನು...? ಆ  ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...!
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 21, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:53 PM IST
Davanagere Missing Case: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್‌, ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು ರಹಸ್ಯ; ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 4 ಮಂದಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್‌!

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Prajwal B

Prajwal B

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