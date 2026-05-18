Davanagere Rain Update: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಭತ್ತ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ನೀರುಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಾಗಿದೆ.
Davanagere Rain Effect: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರುಪಾಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ (Paddy Arecanut Crop Damage)ವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಭತ್ತ, ಅಡಿಕೆ ನೀರುಪಾಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಅನ್ನದಾತರ ಗೋಳು ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಹೌದು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಮಳೆರಾಯ ಸಂಕಷ್ಟ (Davanagere Rain Update) ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ:
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ (Heavy Rain) ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಹರಿಹರ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದೆ. ಸುಮಾರು 100 ಹೆಕ್ಟರ್ ಭತ್ತ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಭತ್ತವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಬಂದ ಮಳೆಗೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರುಪಾಲಾದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ:
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಡಿಕೆ (Arecanut)ತೋಟದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯೂ ಸಹ ಹಾನಿಗೊಂಡಿವೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಭೇಟಿ, ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ:
ಈ ನಡುವೆ ಶಾಸಕ ಬಸವಂತಪ್ಪ (MLA Basavantappa) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದ ರೈತ ಇದೀಗ ಮಳೆ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ.