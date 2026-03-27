ದಾವಣೆಗೆರೆ ಕೈ ಬಂಡಾಯ ಶಮನ : ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಫೈಲ್ವಾನ್‌

ದಾವಣಗೆರೆ : ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಧಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಜಮೀರ್ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಸಾಧಿಕ್ ಫೈಲ್ವಾನ್ ಬಂಡಾಯ ನಿಂತಿದ್ರೂ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಜಮೀರ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತರ ಕಾಯ್ದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ-ಡಿಸಿಎಂ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಸಾಧಿಕ್ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಜಮೀರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಕ್ ಫೈಲ್ವಾನ್ ಮನವೊಲಿಕೆ ಗೆ ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಹಾಗೂ ಸಲೀಂ ಅಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಮನವೊಲಿಕೆ ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಲು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಕ್ ಫೈಲ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಧಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಂಡಾಯದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿರೋ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮನವೊಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಾಧಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಲೆ ನೋವು ತಂದಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಸಾಧಿಕ್ ಮನವೊಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರೋ ಸಾಧಿಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವರದಾನವಾಗತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೈ ಬಂಡಾಯ ಶಮನವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಣಕ್ಕಿಳಿದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ದುಮುಕುಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಣ ಇನ್ನೂ ರೋಚಕತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ.