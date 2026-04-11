ದಾವಣಗೆರೆ ಕೈ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ..! ಭಗಿಲೆದ್ದ ಭಿನ್ನಮತ, ರಾಜೀನಾಮೆ

ದಾವಣಗೆರೆ : ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಎಲ್ ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ.. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರಿಂದಲೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಜಬ್ಬಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬದಬಾರ್ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು.. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಜಬ್ಬಾರ್ ವಿರುದ್ದ ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ, ಟೀಕಿಸಿದ್ರು.. ಜಬ್ಬಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ್ಯೂಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು.. ಇದಕ್ಕೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಲಿ.. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ.. ಟಿಕೆಟ್ ನಂಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಪಾಪ್ಯೂಲಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ನಾನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಂಎಲ್ ಸಿ ಆದವನು ಅಂತಾ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ರಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ.. ಪಕ್ಷ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ಸಿಎಂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವ್ರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಾಯಕರ ಭಿನ್ನಮತವನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಕೂಡ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತೋ ಅಬ್ದಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಹಾಗೂ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಕಾರಣ ಅಂತಾ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ.. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮದೇ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ದ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ್ರೆ, ಕೆಲವರ ತಲೆದಂಡ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ..