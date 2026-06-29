/ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಬೇಡ, ಆಡಿಯೋ ಯಾರದ್ದು.. DV ಸದಾನಂದಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆಕ್ರೋಶ!

Former minister MP Renukacharya and DV Sadananda Gowda: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಸು ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಆಡಿಯೋ ನನ್ನದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದು ಎಂದು ಡಿ.ವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳದೇ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಂಥಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು. ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿರದಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಾತಾಡೋರೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಜೆ.ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು. ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಲು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮಾತನಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರರವರೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಾ?, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಗುರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹೆಸರು ಹೇಳದೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.