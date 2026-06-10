Davanagere child adoption News: ಇಟಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮಗು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ದತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅನಾಥ ಮಗುವಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನಿದು ಸುದ್ದಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ವರದಿ.
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಇಟಲಿ ದಂಪತಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ದತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನಾಥ ಮಗುವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆದು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಾಗುವ ಕನಸು ನನಸಾದ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಗು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಹಿರೋ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ಇಟಲಿ ಮೂಲದ ದಂಪತಿ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಪರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಅನಾಥ ಮಗುವನ್ನ ದತ್ತು ಪಡೆದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ದತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಟಲಿ ದಂಪತಿಯಾದ ವಿಹಿರೋ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಹಿರೋ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ದಂಪತಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿದ್ದು ಮಗುವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಂಪತಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಮಗು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ದಂಪತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಪ್ರಿಯಾ ಮೂಲತಃ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ ನವರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಇಟಲಿಯಲ್ಲೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಗು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಂಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರಾ (CARA) ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 2023 ರಲ್ಲೇ ಮಗು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಇಂದು ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪೋಷಕರಾದೆವೆಂದು ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 26 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ, ಮಗುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ದಂಪತಿಗಳು ಮಗು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
26 ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದತ್ತು ನೀಡಿದೆ, 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ 26 ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ದಂಪತಿಯ ಮಡಿಲು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಬದುಕು ಕಾಣಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ̤.
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