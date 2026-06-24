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ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ.. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ

ಬಡವರು, ದೀನರು ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಅನಾಥರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ದಯಾ ಮರಣ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 24, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:42 PM IST
ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ.. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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