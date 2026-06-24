Karibasamma donated 10 lakh rupees: ಆ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಯಾಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು ಭಾರತ್ ಕೀ ವೀರ್ ನಿಧಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧೆಯ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವೃದ್ಧೆಯ ಹೆಸರು ಕರಿಬಸಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಇವರು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಬಡವರು, ದೀನರು ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಅನಾಥರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ದಯಾ ಮರಣ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವರು ವೃದ್ಧಶ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಏನು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ್ ಕೀ ವೀರ್ ನಿಧಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಧರ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಎಂ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ್ ಕೀ ವೀರ್ ನಿಧಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಅವರ ಚೆಕ್ನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತ್ ಕೀ ವೀರ್ ನಿಧಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದ ದಿನದಿಂದ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಕರಿ ಬಸಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕರಿಬಸಮ್ಮಗೆ ಶುಗರ್, ಬಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿ. ಇದೀಗ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರಿಬಸಮ್ಮ.