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ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ಬಿಡದ ಸಂಬಂಧಿಕರು.. ಠಾಣೆ ಮುಂದೆಯೇ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ?

ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 06, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:06 PM IST
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ಬಿಡದ ಸಂಬಂಧಿಕರು.. ಠಾಣೆ ಮುಂದೆಯೇ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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