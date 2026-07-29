ರೈತರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ದಾವಣಗೆರೆ : ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ "ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರಿಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ: "ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೊನ್ನೆ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಿಎಂ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆ, ವಿಭೂತಿ, ನಾಮ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದರೂ ರಾಜ್ಯದ ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ," ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ: "ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 19ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 16 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು," ಎಂದರು.
ಖಜಾನೆ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳು ಖಾಲಿ: "ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆಯೂ ಖಾಲಿ, ಜಲಾಶಯಗಳೂ ಖಾಲಿ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 31 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 2,800 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಯತ್ನ: "ತಾವೇ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಘೋಷಿಸಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ: "ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಕ್ಲಬ್' ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗಲೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂಗಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅನುದಾನ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು.