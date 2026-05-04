Samarth Shamanur : ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಮತ ವಿಭಜನೆಯಾದರೂ ಗೆಲವು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿದ ಮೊಮ್ಮಗ. ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೋಲು, ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಹಿಂದ ಅಸ್ತ್ರ. ಕೊನೆಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬ.
ದಾವಣಗೆರೆ : ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಯಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲವಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಕಿಚ್ಚಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ನಂತರ ಪಕ್ಷ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ಜಗ್ಗದೇ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರುಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ನಂತರ ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಹಿಸಿತು. ಮುಸ್ಲಿ ನಾಯಕರು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಕೆಲವರು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಿದ್ದು, ಅಂತವರನ್ನ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿತು. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಾಲಾವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲ್ಲಲು ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಸುಮಾರು 69,578 ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ 63,870 ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ 5,708 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣದಲ್ಲಿ 25 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಇದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗೆಲವು ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ 11 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊನೆಗೆ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಬ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ತಂದೆ ಸಚಿವರು, ತಾಯಿ ಸಂಸದೆ ಇದೀಗ ಮಗ ಕೂಡ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.