English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆ: ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ; ಪತಿ ಪೋಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಪತಿ ಚಾಕು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 20, 2025, 04:33 PM IST
  • ಸಂಸಾರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಳು
  • ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಕೆಯ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನು
  • ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ... ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ರಾಜವೈಭೋಗ!
camera icon5
Gajakesari Rajayog
ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ... ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ರಾಜವೈಭೋಗ!
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಭರಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ
camera icon6
Guru Gochar
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಭರಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿಯುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಸೋಲೆಲ್ಲವೂ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
camera icon6
Shukradese
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿಯುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಸೋಲೆಲ್ಲವೂ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೊದಲು ನೋಡೋಕೆ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದಳು, ಆದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು : ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ
camera icon5
priyanka Chopra
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೊದಲು ನೋಡೋಕೆ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದಳು, ಆದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು : ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆ: ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ; ಪತಿ ಪೋಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಪತಿ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಕು ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪದ್ಮಾವತಿ (30) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ (32) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ದಂಪತಿಗಳು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪತಿ ಪ್ರವೀಣ್‌ನಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಅನುಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು.

ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಗೆ (ವಿಚ್ಛೇದನ) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದನು. ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು. ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
Divorce case hearingWife stabbed in court premisesCourt UpdatesLatest Kannada Newscrime news

Trending News