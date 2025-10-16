English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಿತ್ಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಕರ್ಣ! ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೋಚಕ ತಿರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..

 Karna Serial latest episode: ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕರ್ಣ ಧಾರವಾಹಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 16, 2025, 05:00 PM IST
  • ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕರ್ಣ ಧಾರವಾಹಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ
  • ತನ್ನ ಮಗ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡಿಗಿಯ ಅಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯ ಸಂಚು ನಡೆಸಿದ್ದ ರಮೇಶ

ನಿತ್ಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಕರ್ಣ! ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೋಚಕ ತಿರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..

 Karna Serial twist: ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕರ್ಣ ಧಾರವಾಹಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡಿಗಿಯ ಅಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯ ಸಂಚು ನಡೆಸಿದ್ದ ರಮೇಶ. ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಪ್ತಪದಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕರ್ಣ ಆಗ ತಾನೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಧಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಧಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳಿತ್ತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯಾಳ ಇನ್ನೂಂದು ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ..? ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾಳ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ.

ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ನಿಧಿಯ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಕರ್ಣ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವಾಗ ನಿತ್ಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ತೇಜಸ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ರೋಚಕ ತಿರುವಿನಿಂದ ಕರ್ಣನ ಅಜ್ಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿರ್ಧಾರ ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಡುತ್ತಿದ್ದೆ.

‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯಾ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸರಲಿಲ್ಲ. ತೇಜಸ್‌, ನಿತ್ಯಾರ ವಿವಾಹ ಮೂಹೋರ್ತದ  ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ನಿಧಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವಾಗಲೇ ನಿತ್ಯಾಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಚಾರವೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ತೇಜಸ್ ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ ಬಳಿಕ ನಿತ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಶಾಂತಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದಳು. ಆದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ಣನ ಅಜ್ಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಧಿ ತಬಿಬ್ಬಾದಳು.‘ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಹುಡುಕೋದು ಬೇಡ. ಕರ್ಣನೇ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಳು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರ್ಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದು ರಮೇಶ್.

ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯಾ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವಾಗಲೇ ನಿತ್ಯಾಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಚಾರವೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇಬ್ಬರ ಪತ್ನಿಯರ ಮುದ್ದಿನ ಗಂಡನಾಗಲು ಕರ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾನಾ..?! ಸದ್ಯ ಕರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರುವು ತಗೆದುಕೊಳುತ್ತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

