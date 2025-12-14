English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼಆಸೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋದು, ಆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಏಕೆ?ʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಕ್‌!

ʼಆಸೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋದು, ಆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಏಕೆ?ʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಕ್‌!

 Srivani shocking comments: ಶ್ರೀವಾಣಿ ತೆಲುಗು ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವರ್ಷಾ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಕಿಸ್ಸಿಕ್ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಂಬಂಧದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 14, 2025, 10:26 AM IST
  • ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಶ್ರೀವಾಣಿ
  • ಕೋದಂಡರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಗೋಡವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು

Trending Photos

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
camera icon8
Venus Transit
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..
camera icon6
Abhishek H N
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
camera icon5
DA Hike today
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
ಧಿಡೀರ್‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ RBI! ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..‌
camera icon8
RBI
ಧಿಡೀರ್‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ RBI! ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..‌
ʼಆಸೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋದು, ಆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಏಕೆ?ʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಕ್‌!

Actress Srivani: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಶ್ರೀವಾಣಿ, ಕೋದಂಡರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಗೋಡವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, 'ಸಿನೆರಂಜನಿ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಸಂಘರ್ಷ, ಕಾಂಚನ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಮಾವಿಚಿಗುರು, ಕಲವರಿ ಕೋಡಲ್ಲು, ರಾಮುಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಿರುಮಾಂಗಲ್ಯಂ ನಂತಹ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮನೆ ಮಾತಾದರು..

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ತೋರಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆʼ.. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವರ್ಷಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಿಸ್ಸಿಕ್ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಶ್ರೀವಾಣಿ, "ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಮದುವೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ನಂತರ ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಬಳಿಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಮಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮದುವೆ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಾರದು, ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ತೋರಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆʼ.. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

ಜೀವನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅವರು.. ʼಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆದ ನಂತರವೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಈಗ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೆಟ್ ಆದ ನಂತರವೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ?" ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Srivani interviewSrivani shocking commentsSrivani marriage commentsSrivani living relationshipSrivani personal life

Trending News