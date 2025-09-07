"ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತು, ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾಯ್ತು".. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್

Ashish Vidyarthi: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನೊಬ್ಬ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಶಿಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತೆಲುಗು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಕಿರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನಟ ಈಗ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾದರು. 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮಿ ರೂಪಾಲಿ ಬರುವಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ನನಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಶಿಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
