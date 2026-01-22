ಯುವಜನತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ‘ಜೀರೋ ಟು ಹೀರೋ’: ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ

Zero to Hero: ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಜಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ‘ಜೀರೋ ಟು ಹೀರೋ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡಿಗನಾದ ನಾಗವೇಣಿ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯುವಜನತೆಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನೀಡುವ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿದೆ.
‘ಜೀರೋ ಟು ಹೀರೋ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸೇರಿ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಾದರಿಯ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಧೂತ ಅರ್ಜುನ್ ಗುರೂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ನನಗೂ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಹೊಸಬರ ತಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗವೇಣಿ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಇದು ನನ್ನ 13 ವರ್ಷದ ಕನಸು. ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ” ಎಂದರು. ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಹೊತ್ತು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಯಕಿ ಮನೀಷಾ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. “ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಸಹಜ. ಯಶಸ್ಸನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೋಲನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೇಕು. ಅದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲ ಸಂದೇಶ” ಎಂದರು. ಎ.ಯು ಮೂವೀಸ್ ಮೂಲಕ ನಾಗವೇಣಿ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಕಿ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.