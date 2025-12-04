ಸಿಎಂ ಮಗನಾದ್ರೂ ಬಿಡದ ಸಿನಿಮಾ ನಂಟು..! 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಈಗಲೂ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ

CM son actor: ತಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ನಂಟನ್ನು ಬಿಡದೆ, 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಂದು 110 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಯಾರಂದು ಗೊತ್ತೇ?
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಇಂದು 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ಎನ್.ಟಿ.ರಾಮರಾವ್ (NTR) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾರಂಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ 50 ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 110 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 1974ರಲ್ಲಿ ‘ತತಮ್ಮ ಕಲ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 1980ರಿಂದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಬಾಲಯ್ಯ’ ಎಂಬ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ವಯಸ್ಸು 65 ಆಗಿದ್ದರೂ ಇಂದು ಕೂಡ ನಾಯಕನಂತೆ ಹೋರಾಟ, ನೃತ್ಯ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿ, ಈಗಲೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಗಳಿಸಿದಂತೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಾದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯವರೆಗೂ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ.
ಇದೀಗ ಅವರ 110ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಖಂಡ 2 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅವರು, “ಮದ್ರಾಸ್ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ತೆಲಂಗಾಣ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ, ಆಂಧ್ರ ನನ್ನ ಆತ್ಮ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವ ‘ಅಖಂಡ 2’ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.