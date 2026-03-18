10,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳು.. ಮೊದಲೇ ದಿನವೇ ₹175 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ; ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!!

Dhurandhar 2 advance booking: "ಧುರಂಧರ್ 2" ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, 2ನೇ ಭಾಗದ ಕ್ರೇಜ್ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹೊಸ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 18, 2026, 01:18 PM IST
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಬಂಪರ್‌ ಧನ-ಲಾಭ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಬಂಪರ್‌ ಧನ-ಲಾಭ
ವಿರೋಶ್ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ, ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಪದದಲ್ಲೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೀಲ್.. 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಂಗ್!‌ ಇಂದಿಗೂ ಮಸ್ತ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡುತ್ತೆ..
10,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳು.. ಮೊದಲೇ ದಿನವೇ ₹175 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ; ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!!

Dhurandhar 2 box office prediction: ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ "ಧುರಂಧರ್" ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಕ್ರೇಜ್‌ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಇದರ 2ನೇ ಭಾಗದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. "ಧುರಂಧರ್ 2" ಮಾರ್ಚ್ 19ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಗೆರಾ ಕಮಾಲ್‌ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಧುರಂಧರ್" ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹1,300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳ (Mouth publicity) ಬಲದಿಂದಲೇ ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈಗ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ "ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್" ನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೇ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಕ್ಕುನಗಿಸಿದ್ದವರಿಗಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್..‌

ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ 

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ "ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್"ನ 1.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಮುಂಗಡ ಗಳಿಕೆ ಸುಮಾರು ₹30 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು "ಅನಿಮಲ್" ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಪಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ 600,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು Paid preview ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಆದವು. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲೇ 9,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ₹30 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಫಿಲ್ಮ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್‌ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವು ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 2ನೇ ಭಾಗವು ಅದನ್ನ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. Paid preview, ಆರಂಭಿಕ ದಿನ, ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದುʼ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮೊದಲ ದಿನವೇ 80 ರಿಂದ 90 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಅನಲಿಸ್ಟ್‌ ಅತುಲ್ ಮೋಹನ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂಚಲನ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಕ್ರಮೇಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತು, ಆದರೆ 2ನೇ ಭಾಗವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನವೇ ಇದು 75 ರಿಂದ 80 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರಂಭಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಯನತಾರಾ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆ.. ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು CM ನನಸಾಗಿಸಬೇಕು.. ಅಬ್ಬಾಬ್ಬ ಸಂಸದನ ಆಸೆ..

ರನ್‌ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್

ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನವೇ 150 ರಿಂದ 175 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಇದರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರದ ರನ್‌ಟೈಮ್‌ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 0 ಗಂಟೆ 16 ನಿಮಿಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

