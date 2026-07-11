/ಗಾನಸರಸ್ವತಿ ಎಸ್‌.ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ 20 ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು! ಹಾಡಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ

Facts About Legendary Singer S Janaki: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಗೀತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹೆಸರು ಎಸ್. ಜಾನಕಿ. ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾವನೆಗಳೇ ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆವರೆಗೆ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಬದುಕು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳು...
ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಲು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಕುಲದ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ!
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತದತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಭೂತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು.
20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯನ
ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಡಿಯಾ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಸಿಂಹಳ, ಬೆಂಗಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿತು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳ ದಾಖಲೆ
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 48,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡು!
ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 15–20 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾತ್ರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ದಿನಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಮಗುವಿನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ವೃದ್ಧೆಯ ಧ್ವನಿವರೆಗೆ...
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಧ್ವನಿಯ ರೂಪಾಂತರ. ಮಗುವಿನ ಧ್ವನಿ, ಯುವತಿಯ ಧ್ವನಿ, ವೃದ್ಧೆಯ ಧ್ವನಿ, ಹಾಸ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರದ ಧ್ವನಿ—ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಹಾಡಿನ ಭಾವನೆಗಾಗಿ ಅತ್ತ ಗಾಯಕಿ
ಕೆಲವು ವಿರಹ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರೆಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯ ತಟ್ಟುತ್ತವೆ.
ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಜೊತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜೋಡಿ
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಹಾಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಯುಗಳಗೀತೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಗೀತ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿ
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಜಾನಕಿಯವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರಣ, ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ, ಯಾವುದೇ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಡಬಲ್ಲರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ.
ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ 4 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ!
2013ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಸರಳ ಜೀವನವೇ ಅವರ ಹೆಗ್ಗುರುತು
ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಸಂಗೀತವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾವಿರಾರು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೈವ್ ಗಾಯನ ಕೇಳಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ "ಒನ್ ಟೇಕ್" ಗಾಯಕಿ
ಹಾಡನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಂಟು
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ, ಹಂಸಲೇಖ, ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅಮರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಜೀವಂತ ಧ್ವನಿ
2016ರಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಸಂಗೀತ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಾರಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿನ 'ಗಾನಸರಸ್ವತಿ'
ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, "ಗಾನಸರಸ್ವತಿ", "ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾವನೆಗಳ ರಾಣಿ
ಜಾನಕಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು. ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ, ಭಕ್ತಿ—ಯಾವ ಭಾವನೆಯನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ
ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಕೂಡ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಉಸಿರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಗಾಯನ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕಿಯಲ್ಲ; ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಜೀವಂತ ಇತಿಹಾಸ. ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಅವರು, ಸಂಗೀತ ಎಂದರೆ ಭಾವನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದೆ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಶಾಶ್ವತ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.