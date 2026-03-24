English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ 20ರ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗೆ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ 71 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಟ.. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ‌ ಮಾತ್ರ..

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ 20ರ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗೆ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ 71 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಟ.. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ‌ ಮಾತ್ರ..

ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಸ್‌ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 24, 2026, 07:50 PM IST
  • ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗೆ ಬೇಕಂತಲೇ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರ ಹಿರಿಯ ನಟ
  • ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ್ರು
  • ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್‌ ದಿನದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌

Trending Photos

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ 20ರ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗೆ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ 71 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಟ.. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ‌ ಮಾತ್ರ..

Sara Arjun and Rakesh Bedi in Dhurandhar 2: ಆದಿತ್ಯಧಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಮಿಲ್ ಜಮಾಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅವರನ್ನು ಫುಲ್ ಟ್ರೋಲ್‌‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ನಟರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಾಗ ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಏನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಆಕೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ರಾಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ 70 ವರ್ಷದ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು, 20 ವರ್ಷದ ಸಾರಾಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ರೀತಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಲೇಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮೌನ ಮುರಿದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ನನ್ನ ಮಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಅವಳು ಸೆಟ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರನ್ನು ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೇ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ತಂದೆ, ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Dhurandhar 2Ranveer SinghSanjay Duttarjun rampalDhurandhar 2 runtime

Trending News