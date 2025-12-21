2025 top 10 most beautifula ctresses in the world : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸೌಂದರ್ಯವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಜನರು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಾಯಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. IMDB ಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ನಾಯಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ ತಾರೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಾಟ್ ರಾಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂದರಿ ಶೈಲೀನ್ ವುಡ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ದಿಲ್ರುಬಾ ದಿಲ್ಮುರಾತ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸುಂದರಿ ನ್ಯಾನಿ ಮೆಕ್ಡೊನೊಗ್ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹನಿಯಾ ಅಮೀರ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸ್ಪೇನ್ನ ಅನಾ ಡಿ ಅರ್ಮಾಸ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಎಮ್ಮಾ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಆಂಬರ್ ಹರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಶ್ ಸುಂದರಿ ಹ್ಯಾಂಡೆ ಎರ್ಸೆಲ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೀಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಪ್ -5 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಕೃತಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ "ನೇನೊಕ್ಕಡಿನೆ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಇದ್ದಾದ ಬಳಿಕ "ದೋಚೆ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ "ಆದಿ ಪುರುಷ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು..ಇದೀಗ ಭಾರತದಿಂದ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ವಿಶ್ವದ 10 ಬ್ಯೂಟಿಸ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದೆ..
