Dawood Ibrahim: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಮಾಫಿಯಾ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹೆಸರು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾಫಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾಯಕಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಯೂರೋ (ಎನ್ಸಿಬಿ) ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಯಾರು? ಈ ದಂಧೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಧೆಯಾಗಿದೆ?
ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಮತ್ತು ಪಿಟಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸದಸ್ಯ ಸಲೀಂ ಡೋಲಾ ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ದುಬೈನಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ (ಎಂ-ಕ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಯಾಂವ್ ಮಿಯಾಂವ್) ಅನ್ನು ದೇಶದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ ತಾಹೆರ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಶಂಕಿತರಲ್ಲಿ, ರ್ಯಾಪರ್ ಲೋಕಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಕಪೂರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಎನ್ಸರ್ ಓರಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜೀಶನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮುಂತಾದವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 252 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲೀಂ ಶೇಖ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಜಾಲವು ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಹವಾಲಾ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಎನ್ಸಿಬಿ ಮುಂಬೈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರ ವಲಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದವು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮ ವಲಯಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೂಗತ ಲೋಕ ಮತ್ತು ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಬರೆಯುವ ಜನರು ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಿಂದ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಚಲಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
