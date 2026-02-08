sunil thapa: ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 3 ನಟ ಸುನೀಲ್ ಥಾಪಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!

sunil thapa death: 68 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಥಾಪಾ ಅವರು ಹೃದಾಯಾಘಾತದಿಂದ ರ್ವಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ನಟನನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:44 ಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾದ ಇಸಿಜಿ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಇಸಿಜಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅವರ ಸಾವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲವೊಂದು ಕಠ್ಮಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೃದಯಾಘಾತವೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಅಧಿಕೃತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ.
*ನೇಪಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ನೇಪಾಳದ ಡಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸುನಿಲ್ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇಪಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು. ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿನೋ (1991) ನಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ರೇಟ್ ಕೈಲಾ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ನೇಪಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನಟನೆಗೆ ಧುಮುಕುವ ಮೊದಲು, ಸುನಿಲ್ 1970ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಏಕ್ ದುಜೆ ಕೆ ಲಿಯೇ (1981) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಮೇರಿ ಕೋಮ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರ ನರಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 3 ರಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕ ಮತ್ತು MCA ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡೇವಿಡ್ ಖುಜೌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು .
*ಸುನೀಲ್ ಥಾಪಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ
ಬಾಲಿವುಡ್, ನೇಪಾಳಿ ಹಾಗೂ ಭೋಜಪುರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಸುನೀಲ್, ಎವರೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
