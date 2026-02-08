English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • sunil thapa: ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 3 ನಟ ಸುನೀಲ್ ಥಾಪಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!

sunil thapa: ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 3 ನಟ ಸುನೀಲ್ ಥಾಪಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!

sunil thapa:ನೇಪಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದ 68 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಥಾಪಾ ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 8, 2026, 05:53 PM IST
  • ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಥಾಪಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
  • ಹೃದಾಯಾಘಾತದಿಂ ದಿಢೀರ್‌ ಆಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

T20 world Cup; ಕೊಲೊಂಬೋಗೆ ವಿಮಾನ ಬುಕ್‌ ಆಗಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರುತ್ತಾ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!
camera icon6
T20 world Cup; ಕೊಲೊಂಬೋಗೆ ವಿಮಾನ ಬುಕ್‌ ಆಗಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರುತ್ತಾ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!
ನನ್ನನ್ನು ತಮನ್ನಾಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ.. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon8
Ayesha Khan
ನನ್ನನ್ನು ತಮನ್ನಾಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ.. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಔಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು?
camera icon7
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಔಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ಮದುವೆ..! ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ಸುಂದರ್​ ರಾಜ್​
camera icon8
Meghana Raj Second Marriage
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ಮದುವೆ..! ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ಸುಂದರ್​ ರಾಜ್​
sunil thapa: ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 3 ನಟ ಸುನೀಲ್ ಥಾಪಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!

sunil thapa death: 68 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಥಾಪಾ ಅವರು ಹೃದಾಯಾಘಾತದಿಂದ ರ್ವಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ನಟನನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:44 ಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾದ ಇಸಿಜಿ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಇಸಿಜಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅವರ ಸಾವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲವೊಂದು ಕಠ್ಮಂಡು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೃದಯಾಘಾತವೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಅಧಿಕೃತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Shivarajkumar:ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹೀರೋ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಏಕೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ?ಏನಿದರ ಅರ್ಥ?

*ನೇಪಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ನೇಪಾಳದ ಡಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸುನಿಲ್ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇಪಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು. ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿನೋ (1991) ನಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ರೇಟ್ ಕೈಲಾ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ನೇಪಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ನಟನೆಗೆ ಧುಮುಕುವ ಮೊದಲು, ಸುನಿಲ್ 1970ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಏಕ್ ದುಜೆ ಕೆ ಲಿಯೇ (1981) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಮೇರಿ ಕೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರ ನರಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 3 ರಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕ ಮತ್ತು MCA ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡೇವಿಡ್ ಖುಜೌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು .

*ಸುನೀಲ್ ಥಾಪಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ
ಬಾಲಿವುಡ್, ನೇಪಾಳಿ ಹಾಗೂ ಭೋಜಪುರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಸುನೀಲ್, ಎವರೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್‌ ನಡೆದದ್ದೇನು?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mary KomSunil ThapaNepali actorcardiac arrestNepal film industry

Trending News