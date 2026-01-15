English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 45 ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 23ರಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ

ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ "45" ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 23ರಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ

 45 film:"45" ಚಿತ್ರವು ಘೋಷಣೆಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ವರೆಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥಾ ಹಂದರದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 15, 2026, 08:30 PM IST
  • zee5kannadaದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ "45 ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ
  • "45" ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 23ರಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ

Trending Photos

ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನರಕದಲ್ಲಿದೆ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ..! ಮನುಜನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಉಲ್ಲೇಖ
camera icon5
Extramarital Affairs
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನರಕದಲ್ಲಿದೆ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ..! ಮನುಜನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಉಲ್ಲೇಖ
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗಿಲ್ಲಿ..! ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon9
Gilli
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗಿಲ್ಲಿ..! ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತೆ..?
ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಜಗಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!
camera icon6
Gilli Nata Nalli Moole meal
ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಜಗಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
camera icon5
baba vanga 2026 predictions
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ "45" ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 23ರಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ

45 film: "45" ಚಿತ್ರವು ಘೋಷಣೆಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ವರೆಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥಾ ಹಂದರದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ತನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯದ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು "45" ಚಿತ್ರವೂ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಡಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೌಸ್ತುಭಾ ಮಣಿ, ಜಿಶು ಸೇನ್ ಗುಪ್ತಾ ಮುಂತಾದವರ ಅಭಿನಯದ "45" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಂ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈಕೆ ವಿಶ್ವದ ನಂ1 ನಾಯಕಿ!

ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, "45 ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕಗಳು, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ‌ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಜೀ5ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಹೊಸ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ 
ಜೀ5ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, " ಈ ಚಿತ್ರವು ತಾತ್ವಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಜೀ5 ಕನ್ನಡ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜನರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಜೀ5 ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ‌ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಮಾತಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಜೀ5 ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ" ಎಂದರು.

ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥಾ ಹಂದರ, ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ "45" ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 23ರಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಜೀ5 ಭಾರತದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಭಾಷಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ZEEL) ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್/ ಓ ಟಿ ಟಿ (OTT) ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹನುಮಂತನ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಗಡ್‌ ರಘು

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

45 filmzee5kannadashivvannaUPPIKannada Film

Trending News