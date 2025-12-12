‘45’ ಪ್ಯಾಂಟಸಿ ಲೋಕದ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರೋದು 13 ದಿನ ಮಾತ್ರ..!

45 kannada movie update : ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ‘45’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು..ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ‘45’ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್,ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ..ಈ ಮೂವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡಿಗೆಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು..
ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಟೀಸರ್, ಟ್ರೈಲರ್, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ..ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆರ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಆಫ್ರೋ ಟಪಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ‘45’ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ.. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಮೂವರು ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಅದರಲ್ಲು ಶಿವಣ್ಣ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಅಂದ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಇರೋದಿಲ್ಲವಂತೆ.. ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ.. ಕೇವಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ದುನಿಯಾ ಶೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಖು ‘45’ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಪಂಚಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ.. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟಸಿ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ.. ರಾಮಾಯಣ..ಮಹಾಭಾರತ, ಭೀಮ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಕಾಡು, ಬೆಟ್ಟ, ಸಿಂಹ, ಕೋಣ, ಹೀಗೇ ಏನೇನೋ ತೋರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲಳಿಗೆ ಇದೇ 25ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೇಳಲಿದೆ.. ಸ್ಟಾಂಡಲ್ವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜರೇ ಇರುವ ಈ 45 ಲೋಕ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.
