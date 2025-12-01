English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 45 ಚಿತ್ರದ ಬಿಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಡೀಸ್

45 ಚಿತ್ರದ ಬಿಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಡೀಸ್

45 kannada movie trailer release date : 45 ಚಿತ್ರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತವೇ ಬಂದಿದೆ.ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ವಾವ್ ವಾವ್ ಅನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.       

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 1, 2025, 04:28 PM IST
  • ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ 45 ಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್
  • ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ 45 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್
  • 45 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್. ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕಮಲ್

45 kannada movie trailer release date : ವಿಭಿನ್ನ ಟೈಟಲ್ 45 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ರೇಡಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು 45 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೋರಿ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 45 ಅಂತ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವತ: ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು.ಇನ್ನೇನು 45 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ  ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ.ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್. ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ನಟಿಸಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು 45 ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವ ಸಿನಿಮಾನೇ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರವೇ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಇವರೇ..ಫೋಟೋ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ "ಪನ್ನಿಕುಟ್ಟಿ"

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೋ ಟಪಾಂಗ್ ಹಾಡು ಮಜವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಹಾಡು ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಓಡ್ತಾನೇ ಹೋಗುವ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಕಾಡಿನ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶುರು ಆಗುವ ಆಫ್ರೋ ಟಪಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಡಿಫರಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್‌ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.  

ಎಲ್ಲಾ ಓಕೆ ನಾವು ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ 45 ಚಿತ್ರದ ಕರೆಯೋಲೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದುಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಫಿಕ್ಸು ಅನ್ನೋ ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಎನಿವೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಉಪ್ಪಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್. ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರೊದ್ರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ಫಿಕ್ಸು ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಣ್ಣಾ.. ಎಂದು ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್‌ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌..

 

