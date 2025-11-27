45' Movie : ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ '45' ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್, ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಪಕ್ಕಾ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ 45 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 40% ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆನಡಾದ ಮಾರ್ಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನುರಿತ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು '45' ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಡಿ.25 ರಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಯೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದಿಯಂತೆ
45 ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀರಿನಂತೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಗು ಮುನ್ನ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ 45 ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹೋಪ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆನಗಳಿಸಿ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಆರ್ಭಟ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ