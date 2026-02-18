ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 45 ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ

Zee Kannada ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 45 ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ‘45’ ಅನ್ನು ಎಂ. ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ, ಅತೀಂದ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಮೂವರು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರು ಒಂದೇ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ವಿನಯ್ (ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ) ಎಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಬದುಕು ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಡಾನ್ ರಾಯಪ್ಪ (ಉಪೇಂದ್ರ) ಅವರ ಪ್ರಿಯ ನಾಯಿಯಾದ ‘ರೋಸಿ’ ಸಾವಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡದೇ, ಗರುಡಪುರಾಣದ ತತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಯಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಈ 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಭಯಾನಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನದೇ ಅಂತ್ಯದ ಸೂಚನೆಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ (ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್) ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ 45 ದಿನಗಳ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಈ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಚಿಂತನೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದ ‘45’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಿನಯ್ ತನ್ನ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನಾ? ಅಥವಾ ಹಣೆಬರಹವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆಯಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ‘45’ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.