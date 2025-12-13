ಡಿ.15ಕ್ಕೆ 45 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್..!ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್

45 trailer release event chief guest : ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೀತ 45 ಫ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಫ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 45 ಚಿತ್ರದ ಅದ್ದೂರಿ ಫ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25 ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 45 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಡುಗಳು ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 45 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನದ 45 ಚಿತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 45 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ನಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ..UA ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
