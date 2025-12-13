English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಡಿ.15ಕ್ಕೆ 45 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್..!ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್

ಡಿ.15ಕ್ಕೆ 45 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್..!ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್

45 trailer release event chief guest : ಕರುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿನಿಮಾ 45 ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.. ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 13, 2025, 04:51 PM IST
  • ಕರುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿನಿಮಾ 45 ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ
  • ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್
  • ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 25ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 45 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ

ಡಿ.15ಕ್ಕೆ 45 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್..!ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್

45 trailer release event chief guest : ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೀತ 45 ಫ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಫ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ  ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್  ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ  ಸಾಕ್ಷಿ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 45 ಚಿತ್ರದ ಅದ್ದೂರಿ ಫ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ  ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್... ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್... ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಜೈ' ಸಿನಿಮಾ!

ಇನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳ‌ 25 ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 45 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಲೀಸ್  ಆಗಿರೋ  ಹಾಡುಗಳು ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದೆ.  ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 45 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನದ 45 ಚಿತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 45 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ನಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ..UA ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ, ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಬಾಯ್‌ ಯಾರು.. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

45 trailer release even ̧ event chief guestbangalore commissioner Seemanth Kumar Singhshivanna̧ upendra̧ raj b shetty

