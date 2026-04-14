  • ರಿಲೀಸ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಕದ್ದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್‌.. 6 ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್‌..!

ರಿಲೀಸ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಕದ್ದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್‌.. 6 ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್‌..!

ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಲೀಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 14, 2026, 06:53 PM IST
  • ಚುನಾವಣೆ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಇರುವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು
  • ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ
  • ಲೀಕ್‌ ಮಾಡಿದವರಿಗಾಗಿ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು

Weekly Horoscope
White Hair Remedies
kanya rashi today
RCB vs MI 2026
ರಿಲೀಸ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಕದ್ದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್‌.. 6 ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್‌..!

Thalapathy Vijay Jananayagan movie: ಕಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಾರು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಈವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರು, ಆರು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದ ನಂತರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿಜಯ್‌ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದವು. ಪೈರಸಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅದರಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಆದೇಶದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೈರೇಟೆಡ್ ವಿಷಯಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 300 ಪೈರೇಟೆಡ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇತರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜನನಾಯಗನ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುಡಬೇಡಿ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವವರು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪೈರಸಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

