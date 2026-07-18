/72nd National Film Awards winners : ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ‘ಮಿಥ್ಯ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗರಿ

Mithya Kannada movie : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳದ್ದೇ ಸಿಂಹಪಾಲು. ಮಲಯಾಳಂನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ‘ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಈ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಿದ್ದು, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ‘ಮಿಥ್ಯ’ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
‘ಮಿಥ್ಯ’ ಮುಡಿಗೇರಿದ 3 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ): ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಮಿಥ್ಯ' ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗಾಗಿ ಬಾಲನಟ ಆತಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆತಿಶ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರದ ಬಾಲನಟನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ: ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಾ ಅವರಿಗೆ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದಿದೆ. ಇವರು ತಮಿಳಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ‘ಮಹಾರಾಜ’ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಸಚನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದೆ ‘ಮಿಥ್ಯ’ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ? : ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮಿಥುನ್ (Mithya Kannada movie) ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥನಾಗುವ ಈ ಬಾಲಕ, ನಂತರ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ-ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎದುರಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷ, ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಬಾಲಕನ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕರ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ‘ಮಿಥ್ಯ’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೀವಿನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈಗಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.