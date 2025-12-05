English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ದರ್ಶನ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 82 ಲಕ್ಷ ಹಣದ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌..!

82 lakh secret Dashan response : ದರ್ಶನ್‌ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ 82 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ್​ ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..  

82 lakh secret Dashan response : ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ತನಿಖೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್‌ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ 82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಎಂದು 57ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 82 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ್​ ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 

ಇಂದು 82 ಲಕ್ಷ ಪತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ದರ್ಶನ್​ನನ್ನು ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿಯಿಂದಲೇ ನನಗೆ 82 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಹಣ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭ.. ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹಣವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಐಟಿಗೆ 82 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ತನಿಖಾ ತಂಡ, 82 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಂದ ನಾನು ಸಾಲವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು  ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಐಟಿ  ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ 40.40 ಲಕ್ಷದ ದಾಖಲೆಯಿಲ್ಲ ಹಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ 82 ಲಕ್ಷ ಐಟಿಗೆ ನೀಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿಖರ್​ ಧವನ್‌ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೀರೋಹಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರಾಕೆ? ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ!

