ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮುಂದೆಯೇ ನರಕಯಾತನೆ ನೀಡಿದ ಸಹನಟ..! ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಕರಾಳತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ...

Actress life : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 28, 2025, 10:27 AM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ವೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
  • ಪುಟ್ಟ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು.

ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮುಂದೆಯೇ ನರಕಯಾತನೆ ನೀಡಿದ ಸಹನಟ..! ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಕರಾಳತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ...

Bollywood scandals : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ವೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಪುಟ್ಟ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು.

ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಟಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು. ನಟಿಸುವ ವೇಳೆ ಆಕೆಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ ನಟನ ಆ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ನಟಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೂ ಕುಗ್ಗದೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಇವರು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ರೇಖಾ. ಆ ಚಿತ್ರ 'ಅಂಜನಾ ಸಫರ್' (ನಂತರ 'ದೋ ಶಿಕಾರಿ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು). 1969 ರಲ್ಲಿ 'ಅಂಜನಾ ಸಫರ್' ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅಂದು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು: 1969 ರಲ್ಲಿ 'ಅಂಜನಾ ಸಫರ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ರೇಖಾಗೆ 15 ವರ್ಷ. ಅವರು ನಟ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಚಟರ್ಜಿ (ಆಗ 32 ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಾ ನವ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂಡವು ರೇಖಾಗೆ ಹೇಳದೆ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕರು "ಆಕ್ಷನ್" ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರೇಖಾಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರು.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 'ಕಟ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ, ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರೇಖಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ ನಿಂತಳು. ಆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೇಖಾಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಘಟನೆಯು ಆಕೆಯನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತು. ಯಾಸರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಳು ದ್ರೋಹಕ್ಕೊಳಗಾದಳು ಮತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ಮುಳುಗಿದಳು. ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಳು, ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಹೇಳಿದರು, "ಆ ದಿನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಗಾಯವು ಎಂದಿಗೂ ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ." ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ವರದಿಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕೊನೆಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ 'ಅಂಜನಾ ಸಫರ್' ಚಿತ್ರ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು 1979 ರಲ್ಲಿ 'ದೋ ಶಿಕಾರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರು ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಚಾರದ ಫೋಟೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ರೇಖಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 1970 ರಲ್ಲಿ 'ಸಾವನ್ ಬದೋನ್'. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ರೇಖಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅಗ್ರ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. 'ಮುಕದ್ದರ್ ಕಾ ಸಿಕಂದರ್' ಮತ್ತು 'ಘರ್' ನಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರೇಖಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ನಟಿಸಿದ 'ಇಂಟಿಗುಟ್ಟು' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು.
 

