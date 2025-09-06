ಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮರೆಯಾದ ತಂದೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಗಂಡ..! ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಇಂದಿಗೂ ಒಂಟಿ!

actress kanaka: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಕನಕ ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ದೇವಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ. ಬೀಮ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗಳು. ದೇವಿಕಾ–ದೇವದಾಸ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರೂ, ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕನಕ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಳು. ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕರಕಟ್ಟಕಾರಣ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ, ಕನಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ರಜನಿಕಾಂತ್, ರಾಮರಾಜನ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ವಿಜಯಕಾಂತ್, ಪ್ರಭು, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ? ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಣಿ!
ಆದರೆ, ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಕೇವಲ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕನಕ ಸಿನಿಮಾರಂಗ ತೊರೆದರು. ನಟ ವಿವೇಕ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ವಿರಳುಕೇತ ಉಧಾಮಿಯಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಏಕಾಏಕಿ ಅವಳು ಮಾಯವಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಕನಕಗೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿಯೇ ಅವಳಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿದ್ದರೂ, 2002ರಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ ನಿಧನವಾದಾಗ, ಕನಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ 2007ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು. ಆದರೆ, 2010ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕನಕ, “ಮದುವೆಯಾದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂದು ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ.. ಇಂದು ಸಿನಿರಂಗದ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ! ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಿನಿಯವರ ಜೊತೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಕ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವದಾಸ್, “ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾದೆ. ಆದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟೆವು. ಕನಕ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷವರೆಗೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಳು. ನಂತರ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನಟನೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೂರ ಉಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವಳು ಬಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಂದ ತೊರೆದುಹೋಗಿ, ತಾಯಿಯ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಕನಕ ಅವರ ಬದುಕು, ಸಿನಿ ಲೋಕದ ಚಕಚಕ್ಯತೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ದುಃಖದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.