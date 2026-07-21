Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌.. ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣನಾ?

ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌.. ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣನಾ?

Silk Smitha: ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತೆ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 21, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:14 PM IST
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌.. ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣನಾ?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕಿಯಾರಾ ಆಯ್ತು ಈಗ ತಾರ ಸುತಾರಿಯ ಜೊತೆ Rocking star ಬಾತ್‌ ಟಬ್‌ Romance!.. ಆಹಾ ಯಶ್ ಮನಮೋಹಕ ತುಸು ಮಾದಕ
Manamohaka36 min ago
2
Anjali Nimbalkar54 min ago
3
Hyderabad SVP NPA Case1 hr ago
4
Harish family1 hr ago
5
Belthangady POCSO Cas1 hr ago