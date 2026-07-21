/ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌.. ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣನಾ?

Silk Smitha: ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತೆ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತೆ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಲೂರು ಮೂಲದ ವಡ್ಲಪತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ತಲುಪಿ ಟಚ್-ಅಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಂಟೋನಿ ಈಸ್ಟ್ಮನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಒಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದರು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ನಂತರ ತಾರಾಪಟ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟಗಳು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಂದವು
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಸಾ*ವು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 1996 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಸಾವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಸಾವಿನ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ.
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪತ್ರವೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವು, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪತ್ರದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರವೊಂದು ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.