ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘3 ಇಡಿಯಟ್ಸ್’ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಕ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಟ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ‘3 ಇಡಿಯಟ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ರಾಂಚೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.
“ನಾವು ‘3 ಇಡಿಯಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಾರ ಅಭಿಜಾತ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ” ಎಂದು ಆಮೀರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವಿಷಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಓಮಿ ವೈದ್ಯ ಅವರು ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫುನ್ಸುಖ್ ವಾಂಗ್ಡು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. “ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ‘3 ಇಡಿಯಟ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.