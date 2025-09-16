ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌, 1800000000 ರೂ. ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಆ ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Aamir Khan dream : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಮಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಫರ್ಪೆಕ್ಟ್‌ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 16, 2025, 07:45 PM IST
Aamir Khan Film School : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುರುಕುಲದಂತಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ತಮ್ಮ ಕನಸು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದಲು, ಕೇವಲ 10 ಆಯ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬುವುದಾಗಿ ಅಮೀರ್‌ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ಶಾಲೆಯು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಿನೆಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಕ, ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲ ಚಿಂತನಶೀಲ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಯುವಕರನ್ನು ನಟಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುರುಕುಲ ಶೈಲಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಶಾಲೆಯು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ಎಂದು ಆಮಿರ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮಿರ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 1800 ಕೋಟಿ ರೂ. 

