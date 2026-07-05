/ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಮೀರ 3ನೇ ಮದುವೆ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌರಿ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭ!

Aamir Khan Gauri Wedding : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ (61) ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ (47) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 12.45 ಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ, ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭ : ಯಾವುದೇ ಅದ್ದೂರಿತನವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ನೋಂದಣಿ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 150 ಆಪ್ತ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರು ಸಮ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂತನ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ : ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಜುನೈದ್, ಇರಾ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೂತನ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
25 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಚಯ: ನೂತನ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಆಮಿರ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
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ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ 3ನೇ ವಿವಾಹ : ಇದು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಜುನೈದ್ ಮತ್ತು ಐರಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ 2005 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಮಗ ಆಜಾದ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ವಿವಾಹ ಇದೀಗ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಆಮಿರ್ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್? : ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಅವರ ತಾಯಿ ರೀಟಾ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರು ಸಲೂನ್ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ಲೂ ಮೌಂಟೇನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಗೌರಿ, 2004 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನ ಕಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ FDA ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 'ಬೀಬ್ಲಂಟ್' (BBlunt) ಸಲೂನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.