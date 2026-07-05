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ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಮೀರ 3ನೇ ಮದುವೆ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌರಿ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭ!

Aamir Khan Gauri Spratt wedding : 61 ವರ್ಷದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ 47 ವರ್ಷದ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಆಮಿರ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 150 ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ಆದರು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 05, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:11 PM IST
ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಮೀರ 3ನೇ ಮದುವೆ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌರಿ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭ!
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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