English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಲಿಪ್‌ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಆಮೀರ್‌..! ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರ್ಫೇಕ್ಟ್‌

ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಲಿಪ್‌ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಆಮೀರ್‌..! ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರ್ಫೇಕ್ಟ್‌

Aamir Khan reveals : ಬಾಲಿವುಡ್‌ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್' ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಕಿಸ್‌ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಂತೆ.. ಯಾರು ನಟಿ..? ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 14, 2026, 06:30 PM IST
    • ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಕಿಸ್‌ ನೀಡಿದರು.
    • ಆ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಂತೆ..
    • ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Trending Photos

IPL 2026: ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನ್‌.. ಯಾರ ಪರ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌?
camera icon6
IPL 2026: ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನ್‌.. ಯಾರ ಪರ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌?
ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ!
camera icon5
Gold price today
ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ!
ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಪುತ್ರಿ..! ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ.. ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon6
Allu Arha
ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಪುತ್ರಿ..! ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ.. ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ..?
ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌? ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ! ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗರಂ
camera icon6
ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌? ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ! ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗರಂ
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಲಿಪ್‌ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಆಮೀರ್‌..! ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರ್ಫೇಕ್ಟ್‌

Raja Hindustani Intresting facts : ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಮೀರ್‌ ಇಂತಹುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ... 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ತಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾರಹಣೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿ..

'ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ' ಚಿತ್ರದ ಐಕಾನಿಕ್ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.. ಧರ್ಮೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. 

ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳು (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ) ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ, ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ "ನಾವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ, ನಾವು 'ಈ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.  

ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಾಟ್ ಪಡೆಯಲು ದೃಶ್ಯವನ್ನು 47 ಬಾರಿ ಮರು-ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಬಿತಾ ಕಪೂರ್ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಧರ್ಮೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ನಂತರ ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಟೇಕ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

aamir khanKarishma KapoorRaja HindustaniAamir Karishmaaamir khan kissed karishma

Trending News