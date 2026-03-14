ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಲಿಪ್‌ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಆಮೀರ್‌..! ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರ್ಫೇಕ್ಟ್‌

Raja Hindustani Intresting facts : ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಮೀರ್ ಇಂತಹುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ...
ಹೌದು.. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ತಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾರಹಣೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿ..
'ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ' ಚಿತ್ರದ ಐಕಾನಿಕ್ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.. ಧರ್ಮೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳು (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ) ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ, ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ "ನಾವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ, ನಾವು 'ಈ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಾಟ್ ಪಡೆಯಲು ದೃಶ್ಯವನ್ನು 47 ಬಾರಿ ಮರು-ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಬಿತಾ ಕಪೂರ್ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಧರ್ಮೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ನಂತರ ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಟೇಕ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ.