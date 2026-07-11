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ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ರೂ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್‌..! "ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿರೂ.." ಎಂದ ಆಮೀರ್‌ 

Aamir Khan new house : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಆಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಳಿಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಗೌರಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಐಶಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಜಿ ಹೆಂಡತಿಯರ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 11, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:49 PM IST
ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ರೂ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್‌..! "ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿರೂ.." ಎಂದ ಆಮೀರ್‌ 
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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