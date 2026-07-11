ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ರೂ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್‌..! "ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿರೂ.." ಎಂದ ಆಮೀರ್‌ 

Aamir Khan Gauri Spratt : ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಶನಿಸ್ಟ್' ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷದ ಈ ಹಿರಿಯ ನಟ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಳಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 5 ರಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ವಿವಾಹದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ನವದಂಪತಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
100 ಕೋಟಿಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗೂಡು : ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಜರ್ನಲ್ನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಖಾರ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಮರೀನಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್'ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಗೋ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ (Virgo Cooperative Society) ಸೇರಿದ ಈ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಮೀರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮನೆಗಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ನ ವಿಲ್ನೋಮೋನಾದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ : ಈ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆಮೀರ್ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ವಾಸಿಸಲಿರುವುದು. ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್, ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷದ ಮಗ ಕ್ವಿನ್ ವಾಸಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೀರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಫರ್ಹತ್ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಖತ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಆಮೀರ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಿರುವುದು.. ಹೌದು, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ಜುನೈದ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿರುವ ಆಮೀರ್, ಈಗ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಿರುವುದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.