"ಲವ್‌ ಜಿಹಾದ್‌" ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆಮೀರ್‌ ತಿರುಗೇಟು..! ಗೌರಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ..

Fatwa against Aamir Khan : ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಖಾನ್' ಸರ್ನೇಮ್ ನೀಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಫತ್ವಾ ಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಈ ವಿವಾಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾರುಲ್ ಇಫ್ತಾದ ಮುಫ್ತಿ ಮೌಲಾನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುರುಷರು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಿಯಮ ಮೀರಿದ ವಿವಾಹವು ಹರಾಮ್" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಹಾರದ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ನಟ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಿರುಗೇಟು: ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಟ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೀನಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ನಾಗರಿಕ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು (Civil Marriage). ಇನ್ನು ಗೌರಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಂತರಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
100 ಕೋಟಿ ರೂ. 'ಸ್ಕೈವಿಲ್ಲಾ' ವರದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್ನ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾವು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಹು-ಪೀಳಿಗೆಯ 'ಸ್ಕೈವಿಲ್ಲಾ' ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನೂ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮುಂಬೈನ ಇತರೆಡೆಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಸಹ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ (Redevelopment) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 24 ಸದಸ್ಯರಿರುವ ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಸೊಸೈಟಿಯೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.