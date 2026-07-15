Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಲವ್‌ ಜಿಹಾದ್‌ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆಮೀರ್‌ ತಿರುಗೇಟು..! ಗೌರಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ..

"ಲವ್‌ ಜಿಹಾದ್‌" ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆಮೀರ್‌ ತಿರುಗೇಟು..! ಗೌರಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ..

Aamir Khan on Love Jihad : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ 3ನೇ ವಿವಾಹವು ಸದ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಟ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯೂ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಂದ ಫತ್ವಾ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 15, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:16 PM IST
"ಲವ್‌ ಜಿಹಾದ್‌" ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆಮೀರ್‌ ತಿರುಗೇಟು..! ಗೌರಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ..
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nand Kishore Goenka: ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ!
Nand Kishore Goenka death52 min ago
2
Post Office TD1 hr ago
3
Snake News1 hr ago
4
Toxic movie1 hr ago
5
Guest Lecturer Maternity Leave1 hr ago