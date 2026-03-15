ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಗಾಯಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ..! ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಯ್ತು ಚಿತ್ರ 

25 years of Lagaan movie : 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಕಂಡ 'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸಿ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದೊಡ್ಡ ಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಪೈಕಿ ಲಗಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಸೆಟ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು, ತಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಖಿಲೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಮೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರ 2001ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಲಗಾನ್' ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದ ರೇಟಿಂಗ್ 8.1 ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಬಹುದು. ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವರ ಫೇವರಿಟ್.