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ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಸುಂದರಿ ಜೊತೆ 3ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಲಿರೋ ಆಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌.. ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್‌!

ಗೌರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ, ನಾನು ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ಟೂರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 05, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:48 PM IST
ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಸುಂದರಿ ಜೊತೆ 3ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಲಿರೋ ಆಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌.. ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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