Aamir Khan marry Gauri Strat: ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಶನಿಸ್ಟ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಕೂಡ ಈಗ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಹ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬೆಡಗಿ ಗೌರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗೌರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಮತ್ತು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವ ಗುಸು ಗುಸು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಟ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಜುಲೈ 5 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಆಗಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಗೌರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ, ನಾನು ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದು ಇದೇ ಜುಲೈ 5 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ 1986 ರಲ್ಲಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಜುನೈದ್ ಎಂಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಐರಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಜುನೈದ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಐರಾ ಅವರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 16 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಳಿಕ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ 2002 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ದೂರವಾದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2005 ರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು. 2001ರ ಲಗಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆದು ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು.
ಸದ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಗೌರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಗೌರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.