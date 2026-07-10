/ಮದುವೆಯಾಗಿ 5 ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಆಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌..! ಶುಭ ಕೋರಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Aamir Khan next project : ಮದುವೆ ಆಗಿ 3 ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಂತರ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರುವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫರ್ಪೆಕ್ಟ್, ಈ ಬಾರಿ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ‘ಸಿಲ್ಕ್ಯಾರ 41’ ಕಥೆ? : ಈ ಸಿನಿಮಾ 2023ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸಿಲ್ಕ್ಯಾರ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸುರಂಗ ಕುಸಿತದ ಕಾರಣ ಒಳಗಡೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ 41 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತರುವ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 17 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳ ತಜ್ಞರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ‘ರ್ಯಾಟ್ ಹೋಲ್ ಮೈನರ್ಸ್’ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾಹಂದರವಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ : ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕೊಲಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ, ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸುರಂಗ ತಜ್ಞ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ಸ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಗೆದುಕೊಂಡ ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಚಿತ್ರದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ದಂಡು : ‘ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’, ‘83’ ಹಾಗೂ ‘ಚಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್’ ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಿ ವಾಟರ್ ಡಿವೈನರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಅನಸ್ತಾಸಿಯಸ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸ್ತಾರಾ? : ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಾರಾಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೀರೊ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.