English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • 2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ! ಆರಾಧ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?

2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ! ಆರಾಧ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಕೆಲವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಟಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆರಾಧ್ಯಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 13, 2025, 08:32 AM IST
    • ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧ್ಯ
    • ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರಾಧ್ಯ
    • ಆರಾಧ್ಯ ಬಳಿ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯೂ ಇಲ್ಲ

Trending Photos

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ಗೆ &#039;ಬಿಗ್ ಬಾಸ್&#039;ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ..
camera icon9
Bigg Boss Kannada 12
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ..
ಬೇರೋಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!
camera icon5
Africa
ಬೇರೋಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!
ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಭಾವುಕ! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
camera icon6
Abhishek Bachchan
ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಭಾವುಕ! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಅಪಾರ ಧನ ಲಾಭ
camera icon6
Trigrahi Yog
ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಅಪಾರ ಧನ ಲಾಭ
2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ! ಆರಾಧ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?

Aaradhya Bachchan Social Media: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ ಇದೀಗ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಕಿಡ್‌ಗಳು ಎಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆರಾಧ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ. ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು ತುಂಬಾ ವಿನಯದಿಂದ, ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೆಲವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಟಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆರಾಧ್ಯಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಳಿ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಆಕೆಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆರಾಧ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ಆರಾಧ್ಯಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. "ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಆರಾಧ್ಯ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆ ಎಂಬುದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ. ಇದು ಅದ್ಭುತ" ಎಂದಿದ್ದರು. 

ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆರಾಧ್ಯ ಬಳಿ ಫೋನ್‌ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್‌ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. "ಅವಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನನಗೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಇತರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರು ಆರಾಧ್ಯಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿಯ ಆರೈಕೆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Aishwarya RaiAaradhya BachchanAbhishek BachchanAaradhya Bachchan Mobile

Trending News