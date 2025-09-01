ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಆರಾಧ್ಯ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್..‌

Aaradhya Bachchan: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಆರಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ತಾಯಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರಾಧ್ಯ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜೊತೆ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆರಾಧ್ಯಳ ಈ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹಸಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ : ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಕಿ ಗರ್ಲ್ ಇವರೇ!
ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆರಾಧ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆರಾಧ್ಯ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಹ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆರಾಧ್ಯ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಟಪಟ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ.. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರೂಪಕಿ ಈಕೆ!