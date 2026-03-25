ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡೋಕು ತರಬೇತಿ..! ಉದ್ರೇಕ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಟ-ನಟಿಯರ ನಡುವೆ ಈ ವಸ್ತು ಬಳಕೆ

Movie facts : ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೊಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನಟ-ನಟಿಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ? ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಟರ ನಡುವಿನ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ.
ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಟರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಮುಜುಗುರವಾಗದಂತೆ ಕೇವಲ 3-4 ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. "ಮೊದಲು ಮುಖ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ, ನಂತರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಚುಂಬಿಸಿ" ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯವು ಕೇವಲ ನಟನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ತಾಯಿ-ಅಕ್ಕ ನಾನಾಗಲ್ಲ.. ನನಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ..!
ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಟರಿಗೆ ಉದ್ರೇಕ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎನ್ನುವುದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಮಸಿ ಕೊಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಸ್ತಾ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟರ ಜನನಾಂಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸೈಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ರೀತಿಯ ಕವಚಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 9 ಇಂಚಿನ ಪೈಲೆಟ್ಸ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಟರ ನಡುವೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿ ಟೇಪ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಒಳಉಡುಪು, ಮಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೌತ್ ವಾಶ್ಗಳು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಜನರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಓಟಿಟಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಟಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇಂಟಿಮಸಿ ಕೊಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ.