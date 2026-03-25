English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡೋಕು ತರಬೇತಿ..! ಉದ್ರೇಕ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಟ-ನಟಿಯರ ನಡುವೆ ಈ ವಸ್ತು ಬಳಕೆ

Aastha Khanna : ಸಿನಿರಂಗ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮಾಯಾಲೋಕ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇರುವಂತೆ, ಈಗ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು 'ಇಂಟಿಮಸಿ ಕೊಆರ್ಡಿನೇಟರ್' (Intimacy Coordinator) ಎಂಬ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 25, 2026, 06:16 PM IST
Trending Photos

Movie facts : ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೊಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನಟ-ನಟಿಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ? ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಟರ ನಡುವಿನ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಟರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಮುಜುಗುರವಾಗದಂತೆ ಕೇವಲ 3-4 ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. "ಮೊದಲು ಮುಖ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ, ನಂತರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಚುಂಬಿಸಿ" ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯವು ಕೇವಲ ನಟನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಟರಿಗೆ ಉದ್ರೇಕ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎನ್ನುವುದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಮಸಿ ಕೊಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಸ್ತಾ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟರ ಜನನಾಂಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸೈಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ರೀತಿಯ ಕವಚಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 9 ಇಂಚಿನ ಪೈಲೆಟ್ಸ್ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಟರ ನಡುವೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿ ಟೇಪ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಒಳಉಡುಪು, ಮಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೌತ್ ವಾಶ್‌ಗಳು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಜನರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.

ಓಟಿಟಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಟಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇಂಟಿಮಸಿ ಕೊಆರ್ಡಿನೇಟರ್‌ಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Movieindian moviefilm interesting factsIndia's first intimacy coordinatorAastha Khanna interview

Trending News